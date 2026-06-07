Атлеты-богатыри установили два рекорда России в рамках богатырских состязаний в Липецке. Об этом сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

По его словам, один богатырь Рамиль Рамазанов (на фото) установил рекорд в жиме гигантской гантели весом 100 кг. Он смог сделать шесть повторений за 60 секунд. В свою очередь Валентин Акимов удерживал дольше других богатырский молот весом 25 кг — 50,81 секунды. Паллер отметил, что состязания, как и полагается для богатырей, проходили в «чистом поле».

В начале мая российский легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в классической марафонской дистанции на Казанском марафоне. 33-летний спортсмен пробежал 42 километра 195 метров и финишировал с результатом 2 часа 8 минут 9 секунд. Никитин опередил кенийца Чарльза Кипротича Роно на 50 секунд. Третьим стал еще один представитель Кении Доминик Ньяро Омаре с отставанием в 1 минуту 13 секунд.

Предыдущий рекорд России принадлежал Дмитрию Неделину, который 26 апреля 2026 года на марафоне в Дюссельдорфе (Германия) пробежал за 2 часа 8 минут 54 секунды. Никитин улучшил это достижение на 45 секунд. Прежний рекорд страны держался 19 лет с 2007 года, когда Алексей Соколов показал в Дублине результат 2 часа 9 минут 7 секунд.

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