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Выборы в Армении — 2026
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Названы три главных фаворита чемпионата мира — 2026

Экс-футболист Радимов назвал Францию, Испанию и Аргентину фаворитами ЧМ-2026
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» выделил три национальные команды, которые он считает фаворитами предстоящего чемпионата мира — 2026.

«Франция — с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять. Испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там», — подчеркнул он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в России назвали сборную, на которую надо обратить внимание на ЧМ-2026.

 
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