«Иногда действует безрассудно»: во Франции оценили Сафонова

Французский журналист Валид Ашершур высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, указав, что ему надо отдать должное. Его слова приводит Le10sport со ссылкой на RMC.

«Майка «ПСЖ» оказалась слишком тяжелой для Шевалье, а для него — гораздо легче. Даже если он иногда действует немного безрассудно, он был важен и решающим в матчах с «Челси», «Ливерпулем» и «Баварией», несмотря на свои недостатки», — указал он.

В мае парижский клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. По итогу уже всех прошедших в Лиге 1 туров «ПСЖ» набрал 76 очков, на шесть баллов опередив ближайшего преследователя — «Ланс».

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее появились подробности о положении Сафонова в «ПСЖ».