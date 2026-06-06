«Относитесь к нему как к Васе Пупкину»: Плющенко о переходе сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал не придавать излишнего значения переходу его 13-летнего сына Александра в национальную команду Азербайджана, передает «Матч ТВ».

«У нас все хорошо. Тренироваться он будет в России. Он готовится к будущей жизни, ему всего 13 лет. Если бы это был какой-то Вася Пупкин, о нем никто бы ничего не говорил. Относитесь к нему как к Васе Пупкину», — сказал Плющенко.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Евгения Медведева назвала неправильной травлю сына Плющенко.