«Он же не крепостной»: Губерниев о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова во французский «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что футболисты — ребята не крепостные, у Батракова контракт, поэтому его агентам надо договариваться. Но ясно одно: такие предложения могут быть раз в жизни, и всем надо определяться. Должны ли быть соблюдены интересы «Локомотива»? Интересы обоих клубов и прежде всего самого Батракова», — сказал Губерниев.

В июне в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» не планирует продолжать переговоры по Батракову и сосредоточится на других вариантах.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батракова отказались называть игроком мирового уровня.