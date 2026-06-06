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«Сложно поверить»: легенда РПЛ оценил вероятность ухода сразу двух россиян в «ПСЖ»

Экс-футболист Деменко: руководителям «ПСЖ» дают хорошую информацию о российских игроках
ПФК ЦСКА

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Локомотив», в комментарии для «Газеты.Ru» оценил вероятность перехода в французский «ПСЖ» сразу и атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, и опорного полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

«Сложно поверить, что лучший клуб мира возьмет сразу еще двух игроков из России. Но, с другой стороны, кто его знает: там решают руководители. Значит, им доносят хорошую информацию о наших футболистах», — рассказал Деменко.

20-летний Батраков в 28 матчах завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги отметился 13 забитыми мячами и девятью результативными передачами. На счету также 20-летнего Матвея Кисляка пять голов и столько же голевых передач в 29 проведенных встречах РПЛ. Обоих связывали с возможным переходом в французский «ПСЖ», за который уже выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Ранее в России назвали сборную, на которую надо обратить внимание на ЧМ-2026.

 
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