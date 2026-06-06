Бывший игрок сборной России назвал человека, раскрывшего Батракова

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах полузащитника сборной России и «Локомотива» Алексея Батракова в случае его отъезда в один из европейских чемпионатов, отметив также заслугу главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова в прогрессе 20-летнего игрока.

«Все должно сложиться. Важны коллектив, доверие тренера. Не доверяй Алексею Галактионов, кто знает, что произошло бы. Мы знаем много футболистов, которые начинали неплохо, но где-то тренер не доверял, где-то сам оскандалился… Алексею можно только пожелать удачи. И если он делает выбор в пользу такого перехода, это ему только на пользу пойдет», — подчеркнул Деменко.

Алексей Батраков в минувшем сезоне в 28 матчах РПЛ забил 13 мячей и сделал девять результативных передач. Хавбека сборной России связывали летом с переходом в французский «ПСЖ», однако, по информации Le Parisien, действующий лучший клуб Европы отказался от этого трансфера.

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