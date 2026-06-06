Легенда РПЛ рассказал, почему Батраков нравится Луису Энрике

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, почему Алексей Батраков из «Локомотива» подходит победителю Лиги чемпионов двух последних сезонов французскому «Пари Сен-Жермен».

«Луис Энрике любит маленьких, моторных, физически хорошо подготовленных игроков – все эти моменты. Конечно он тоже смотрит на перспективу. Тут надо отдать должное и агентам, которые стараются, чтобы наши футболисты играли в таких клубах. Батраков подходит под этот уровень. Но одно дело чемпионат России, другое дело, что в Европе совсем другие скорости. Захарян это прочувствовал на себе. Но в топовых командах гораздо проще играть, чем в клубах из середины таблицы», — считает Деменко.

Алексей Батраков набрал 13+9 по «гол+пас» в чемпионате Российской премьер-лиги, проведя 28 матчей. Трансфер полузащитника в «ПСЖ» называли решенным на 95%, однако по появившейся в Le Parisien информации, клуб из столицы Франции отказался от этого трансфера и сосредоточится на других целях.

Ранее бывший игрок сборной России объяснил, зачем Алексею Батракову уходить в «ПСЖ».