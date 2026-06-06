«Начал танцевать»: Трусова о взрослении своего сына

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале поделилась новостями о взрослении ее сына Михаила, которому исполнилось десять месяцев.

«Но интереснее всего наблюдать за тем, как он взаимодействует с миром. Теперь мы точно знаем, какая музыка нравится Мише, потому что он начал танцевать — под любимые песни он машет руками или приседает», — поделилась она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова защитила диплом МГУ.