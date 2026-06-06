«Понимаю людей»: в сборной России ответили на критику

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк признался, что понимает критику в адрес национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Понимаю людей, которые критикуют игру сборной России в последних матчах. Потому что сборная всегда показывала уровень, а в последнее время случались неудачные матчи, поэтому и появлялась критика. Я это принимаю, это абсолютно нормально. Мы стараемся, когда-то получается, когда-то — нет», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо.