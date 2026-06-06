Появились подробности о положении вратаря Сафонова в «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов сохранит за собой статус первого номера в парижском «ПСЖ». Об этом сообщает издание Le Parisien.

«В иерархии вратарей «ПСЖ» намечаются изменения. Матвей Сафонов полностью оправдал ожидания и сохранит за собой статус первого номера в следующем сезоне, а вот позиции его сменщиков могут измениться», — указано в публикации.

В мае парижский клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. По итогу уже всех прошедших в Лиге 1 туров «ПСЖ» набрал 76 очков, на шесть баллов опередив ближайшего преследователя — «Ланс».

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в РФС высказались об идее присвоения звания ЗМС Сафонову.