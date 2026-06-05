«Разговорами или бить»: Карпин о решении проблем сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Буркина-Фасо поделился размышлениями о проблемах российской команды, продолжая тему критики игры своих футболистов во втором тайме. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Они заменили всех футболистов и вышли игроки лучше тех, которые играли? Нет. Соответственно, проблема в нас? Как решать эту проблему? Никак, разговорами или бить. Одно из двух», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России четырьмя словами отреагировала на победу в матче с Буркина-Фасо.