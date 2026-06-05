Суд вынес вердикт по делу об изнасиловании медсестры Шумахера в его доме

Суд оправдал гонщика по делу об изнасиловании медсестры Шумахера в его доме

Австралийский автогонщик Джои Моусен был оправдан по обвинению в изнасиловании медсестры Михаэля Шумахера на вилле легенды «Формулы-1». Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно опубликованной информации, суд счел доказательства предполагаемого преступления недостаточными. Сам гонщик по ходу разбирательств категорически отрицал эти обвинения и заявлял, что половой акт был по обоюдному согласию.

В ноябре 2025 года в СМИ появилась информация, что инцидент произошел 23 ноября 2019 года в спальне на втором этаже семейного дома в Гланде, когда медсестра почувствовала себя плохо из-за употребления алкоголя после рабочей смены. Обвиняемый и физиотерапевт отнесли ее в комнату для персонала, где уложили в постель. Позже австралиец вернулся и дважды изнасиловал женщину, находившуюся без сознания.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Обвиняемый первоначально сотрудничал со следствием и даже приезжал из Австралии для допросов, однако в последние месяцы перестал выходить на связь, что ставит под вопрос дальнейшее рассмотрение дела. Семья Шумахер не была вовлечена в судебный процесс и не упоминалась в материалах прокуратуры.

Ранее на автогонках в Италии произошла массовая авария.