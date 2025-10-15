На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медсестру Шумахера изнасиловали в его доме после вечеринки

Австралийский гонщик обвиняется в изнасиловании медсестры Шумахера
Alessandro Garofalo/Reuters

Австралийский гонщик, близкий друг семьи Михаэля Шумахера, обвиняется в изнасиловании медсестры, входившей в состав медицинской бригады, ухаживавшей за семикратным чемпионом Формулы-1. Об этом сообщает 24 Heures.

По версии следствия, инцидент произошел 23 ноября 2019 года в спальне на втором этаже семейного дома в Гланде, когда медсестра почувствовала себя плохо из-за употребления алкоголя после рабочей смены. Обвиняемый и физиотерапевт отнесли ее в комнату для персонала, где уложили в постель. Позже австралиец вернулся и дважды изнасиловал женщину, находившуюся без сознания.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2022 года. Обвиняемый первоначально сотрудничал со следствием и даже приезжал из Австралии для допросов, однако в последние месяцы перестал выходить на связь, что ставит под вопрос дальнейшее рассмотрение дела. Семья Шумахер не была вовлечена в судебный процесс и не упоминалась в материалах прокуратуры.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Ранее суд в Москве продлил арест чемпиону мира по тхэквондо.

