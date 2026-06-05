Во Франции признали Сафонова лучшим игроком «ПСЖ» в мае

Вратарь Сафонов стал лучшим игроком «ПСЖ» в мае по версии Le Parisien

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком парижского клуба в мае по версии издания Le Parisien.

Футболист получил итоговую оценку 7,0 из 10 возможных баллов.

В мае парижский клуб досрочно выиграл чемпионат Франции. По итогу уже всех прошедших в Лиге 1 туров «ПСЖ» набрал 76 очков, на шесть баллов опередив ближайшего преследователя — «Ланс».

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее в РФС высказались об идее присвоения звания ЗМС Сафонову.