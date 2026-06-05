Легенда РПЛ оценил действия Сафонова в финале Лиги чемпионов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов.

«Вот все эти разговоры… Как оценивать? Как сыграл Хвича Кварацхелия в финале? Или вот как сыграл Усман Дембеле? По большому счету, команда проделала такой объем работы в течение года. У Матвея, как у вратаря, свои психологические моменты. Считаю, он провел выдающийся сезон. Два года назад люди считали, что ему нечего делать в «ПСЖ». Перед этим сезоном говорили, что даже несмотря на уход Доннаруммы, Матвею ничего не светит. Самое главное, что он прошел такой тяжелый путь и доказал всем и в том числе себе, что может. Доказал своим кропотливым трудом, справился с такими нагрузкой и давлением. И он играет в финале Лиги чемпионов в основном составе! Даже если взять победу 5:4 в полуфинале. Кто-то говорит, что Матвей пропустил… Да неважно все это: главное, что человек играл в четвертьфинале, полуфинале, это дорого стоит. Это очень важно для любого футболиста. Футболисты часто говорят, что второй раз выиграть гораздо труднее, это потрясающее достижение. Считаю, во втором сезоне мы видели потрясающую игру Матвея, и в течение года он доказал во Франции, что он вратарь номер один», — считает Деменко.

«ПСЖ» обыграл в финале Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. При этом Сафонов, отыгравший весь матч, не отбил ни одного удара ни в игре, ни в серии одиннадцатиметровых – оба не забивших игрока «Арсенала» не попали в створ.

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