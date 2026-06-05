Мбаппе потерял статус самого дорого футболиста Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе подешевел на 20 миллионов евро. Об этом стало известно после проведения порталом Transfermarkt переоценки футболистов испанской Ла Лиги.

Теперь 27-летний француз оценивается в 180 миллионов евро, тогда как раньше его цена составляла 200 миллионов.

В минувшем сезоне форвард провёл за клуб 44 матча, забил 42 гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Реалом» действует до конца июня 2029 года.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее была названа главная задача Жозе Моуринью в «Реале».