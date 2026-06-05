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«Лично со мной никто не общался»: Батраков о переходе в «ПСЖ»

Батраков заявил, что представители «ПСЖ» лично с ним не общались
ФК «Локомотив» Москва

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что лично с ним никто из французского клуба «ПСЖ» не связывался. Его слова приводит Sport24.

«Лично со мной никто не общался. Если что-то происходит между клубами, агенты мне сообщают. Но сейчас, пока я в сборной, попросил ничего не говорить», — сказал Батраков.

Ранее сообщалось, что трансфер Батракова в «Пари Сен-Жермен», выигравший Лигу чемпионов дважды подряд, является решенным делом на 95%, однако, по последней информации из Le Parisien, французский клуб решил отказаться от этой сделки.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Батраков заявил, что переход в «Зенит» его не мотивирует

 
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