Ветеран ЦСКА: июньские матчи сборной России не должны были быть

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился мнением о том, что матчи сборной России нужно подстраивать под календарь Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мое мнение, что эти товарищеские игры не должны были быть. Одни футболисты находятся в отпуске, другие игроки залечивают травмы. Остальные ребята находятся в сборной. Могли бы матчи эти перенести, их надо подстраивать под наш чемпионат. Проиграли россияне Египту, но мы же ничего не лишились. Мы сейчас находимся в другой ситуации. Что от сборной хотелось бы? Чтобы был наигран уже основной состав. Хотелось бы видеть молодых ребят, чтобы им давали шанс», — сказал Масалитин.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее в сборной России назвали матч с Египтом хорошей проверкой для команды.