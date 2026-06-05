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Украинцы не пожали руку легендарному футболисту из-за его поездки в Россию

Украинские футболисты не пожали руку Тотти из-за его поездки в Россию
Alessandro Serrano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские игроки в мини-футбол Артем Сохацький и Дмитро Глубокий из команды Ruh Media Team проигнорировали рукопожатие с бывшим капитаном сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти перед стартом товарищеского матча в Словакии.

Встреча проходила параллельно с финалом чемпионата Европы по мини-футболу, где сборная Украины уступила Азербайджану со счетом 0:2.

Последний визит Тотти в Москву состоялся в апреле 2025 года, когда он был почетным гостем «Премии РБ 2025». Тотти тогда заявил, что он человек спорта, а не политик, и не видит проблем в своих визитах.

Всю свою карьеру футболист провел в одном клубе. Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» — с 1992 по 2017 год. Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач. Вместе с «Ромой» Тотти стал чемпионом Италии в 2001 году.

В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Также он стал чемпионом мира — 2006.

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