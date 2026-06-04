Бывший игрок сборной России рассказал, что получит Батраков от возможного перехода в «ПСЖ»

Знаменитый отечественный футболист, бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах молодого лидера московского «Локомотива» Алексея Батракова, если тот перейдет во французский «ПСЖ».

«Это будет сложный путь, однозначно. Мы видим, какая конкуренция на месте Батракова. В центре или опорной зоне он будет где-то вторым-третьим выбором на позициях. Никто ему ничего не гарантирует, но что он будет прогрессировать и станет физически сильнее, я не сомневаюсь. В начале ему это точно пойдет на пользу, дальше уже все будет зависеть и от него самого. Шанс он точно получит, если перейдет. Вопрос, как он им воспользуется. Будут травмы в команде, важно, как будет ему доверять Луис Энрике — будет ли выпускать на 10–15 минут на замену?»

Ранее сообщалось, что трансфер Батракова в «Пари Сен-Жермен», выигравший Лигу чемпионов дважды подряд, является решенным делом на 95%, однако, по последней информации из Le Parisien, французский клуб решил отказаться от этой сделки.

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