Сафонов стал самым дорогим российским футболистом

Andrew Boyers/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал самым дорогим футболистом из России по версии портала Transfermarkt.

После завершения сезона-2025/26 портал опубликовал данные по футболистам чемпионата Франции. Трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро.

Второе место в списке самых дорогих россиян занимает полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (28 миллионов), третье — нападающий «Зенита» Александр Соболев (25 миллионов). Ранее самая высокая цена среди российских футболистов была у Александра Головина (30 миллионов), но сейчас его стоимость упала до 25 миллионов.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Таким образом, 27-летний вратарь стал первым в истории россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов рассмеялся во время речи Макрона.

 
