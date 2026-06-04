Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Бывший игрок сборной России рассказал о влиянии победы в Лиге чемпионов на карьеру Сафонова

Экс-футболист Деменко: Сафонов доказал всем, кто в него не верил
Phil Noble/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о финале Лиги чемпионов, заявив, что голкипер «Пари Сен-Жермен» и национальной команды страны Матвей Сафонов все доказал всем скептикам.

«Финал – есть финал. Мы, понятно, не ожидали, что будет такая же игра, как у «ПСЖ» с «Баварией». Было понятно, что будет сложный матч как для «ПСЖ», так и для «Арсенала». Наверное, финал все-таки оправдал ожидания. Да, может быть, не такой красочный по игре, но и дополнительное время было, и серия пенальти. Болел за нашего краснодарского человека Матвея Сафонова, который уже дважды стал победителем Лиги чемпионов, но и доказал всем скептикам, кто в него не верил, что он отвоевал свое место и что российский вратарь может спокойно играть на таком большом уровне. Наверное, он и сам сейчас не осознает, но он очень многое сделал и для российского футбола, и для «Краснодара», его академии, для дальнейшего продвижения российских футболистов. Считаю, это дорогого стоит», — подчеркнул Деменко.

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Голкипер Матвей Сафонов стал первым российским игроком, который выиграл этот турнир дважды, и первым, кто вышел в стартовом составе в финальном матче.

Ранее четверо футболистов покинули расположение сборной России.

 
Теперь вы знаете
Прекращение свободной продажи бензина в Крыму, НДС для ряда товаров с маркетплейсов и исчезнувшие уведомления от Max на айфонах. Главное за 4 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!