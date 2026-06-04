Бывший игрок сборной России рассказал о влиянии победы в Лиге чемпионов на карьеру Сафонова

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о финале Лиги чемпионов, заявив, что голкипер «Пари Сен-Жермен» и национальной команды страны Матвей Сафонов все доказал всем скептикам.

«Финал – есть финал. Мы, понятно, не ожидали, что будет такая же игра, как у «ПСЖ» с «Баварией». Было понятно, что будет сложный матч как для «ПСЖ», так и для «Арсенала». Наверное, финал все-таки оправдал ожидания. Да, может быть, не такой красочный по игре, но и дополнительное время было, и серия пенальти. Болел за нашего краснодарского человека Матвея Сафонова, который уже дважды стал победителем Лиги чемпионов, но и доказал всем скептикам, кто в него не верил, что он отвоевал свое место и что российский вратарь может спокойно играть на таком большом уровне. Наверное, он и сам сейчас не осознает, но он очень многое сделал и для российского футбола, и для «Краснодара», его академии, для дальнейшего продвижения российских футболистов. Считаю, это дорогого стоит», — подчеркнул Деменко.

Французский «ПСЖ» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Голкипер Матвей Сафонов стал первым российским игроком, который выиграл этот турнир дважды, и первым, кто вышел в стартовом составе в финальном матче.

Ранее четверо футболистов покинули расположение сборной России.