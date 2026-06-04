Победу Андреевой над Костюк назвали закономерной

Заслуженный тренер РСФСР и бывший советский теннисист Виктор Янчук назвал закономерной победу Мирры Андреевой над Мартой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», передает «Советский спорт».

«Закономерная победа. Андреева подошла вплотную к победу в турнире «Большого шлема». Андреева показала своё мастерство в полной мере. Она играет разнообразнее, чем Костюк», — сказал Янчук.

Андреева обыграла Костюк со счетом 6:1, 6:3.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее было названо чемпионское качество Мирры Андреевой.