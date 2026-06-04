Названо чемпионское качество Мирры Андреевой

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Мирра Андреева не волновалась в матче полуфинала «Ролан Гаррос» против украинки Марты Костюк, передает «Чемпионат» .

«Хотел бы отметить, что не было видно волнения Мирры в полуфинале. Это и удивило. Она прибавила практически во всех компонентах. До турнира не мог предположить, что Андреева покажет такое качество игры. Это чемпионское качество», — сказал Ольховский.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Евгений Кафельников объяснил выход Андреевой в финал «Ролан Гаррос».