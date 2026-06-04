Мирра Андреева рассказала, с каким настроем выходила на матч против Костюк

Мирра Андреева о победе над Костюк: сказала принять все, что будет на корте

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к матчу с украинкой Мартой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», передает RT.

«Сказала себе принять все, что будет происходить на корте сегодня. Я просто решила: что бы ни случилось, буду бороться и отдам все силы. И если она в итоге выиграет, то ей придётся действительно попотеть и побороться», — сказала Андреева.

В решающем матче российская спортсменка сыграет с Дианой Шнайдер (Россия) или Майей Хвалиньской (Польша).

В четвертьфинальном матче соперницей Андреевой была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее россиянка проиграла 114-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос».