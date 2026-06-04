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Тренер Федченко о Костылевой: она скользит хуже половины моей группы

Тренер Федченко: Костылева скользит хуже половины моей группы
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко в шоу «Каток» рассказала, что у Елены Костылевой есть сложности со скольжением.

«Для Лены важно прыгать — и все. Честно, она скользит хуже половины моей группы. Она могла бы, и она могла бы это делать классно, но просто она этим не очень, видимо, любит заниматься, и этому не уделялось внимания столько, сколько нужно», — сказала Федченко.

Также Федченко отметила, что с Костылевой интересно работать, как с любым талантливым ребенком.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее мать Костылевой оскорбила ученицу Плющенко.

 
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