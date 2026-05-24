«Продажная девочка»: мать Костылевой оскорбила ученицу Плющенко

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, в своих социальных сетях заявила о неприязни к фигуристке Любови Рубцовой, указав, что та согласилась солгать органам опеки, якобы подтвердив, что сама Костылева бьет свою дочь.

«За домик, деньги и бесплатные платья, бесплатный лед и чемодан формы от Яны Александровны. Продажная девочка, способная на все», — написала Костылева.

Рубцова и Костылева занимаются в академии «Ангелы Плющенко» у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого появилась информация, что семью проверяли органы опеки.

