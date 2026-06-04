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«ПСЖ» не будет подписывать контракт с Батраковым

«ПСЖ» не заинтересован в покупке Батракова
Григорий Сысоев/РИА Новости

Французский «ПСЖ» не будет подписывать контракт с российским футболистом московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, передает Le Parisien.

Отмечается, что Батраков был среди игроков, которых рассматривал парижский клуб. За игрой 20-летнего футболиста неоднократно наблюдал cпортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш. Но сейчас вариант с покупкой Батракова маловероятен.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В составе «ПСЖ» с 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов. 30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом.

 
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