В РФС высказались об идее присвоения звания ЗМС Сафонову

Советник президента РФС Алексей Сорокин рассказал, сможет ли вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получить звание заслуженного мастера спорта России, передает РИА Новости.

«Сафонов - молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию своими спортивными успехами. Что касается получения звания заслуженного мастера спорта, то надо спрашивать регулятор — министерство спорта. У них есть четкие регламенты на этот счет», — сказал Сорокин.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира.