Тренер СКА предрек участие сборной России в Кубке мира — 2028

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов заявил, что национальная сборная России примет участие в Кубке мира 2028 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Но если наши ребята играют, это уже хороший шаг, что они выступят и на Кубке мира в 2028 году. Это уже отдельное соревнование под эгидой НХЛ. И, по моим данным, наша команда будет там участвовать», — сказал Ларионов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее стало известно о планах России и США провести товарищеский хоккейный матч.