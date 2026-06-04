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Стало известно, когда суд рассмотрит иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой

Суд в июле начнет рассматривать иск семьи баскетболиста Тиммы к Седоковой
Global Look Press

Останкинский суд столицы проведёт предварительную беседу по иску родственников латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества, передает РИА Новости.

Беседа назначена на 13 июля. Родители спортсмена и его несовершеннолетний сын требуют взыскать с бывшей супруги деньги от продажи квартиры — по 10 миллионов рублей каждому. Артистка с требованиями не согласна. Ее представители ранее заявляли, что средства от реализации недвижимости были потрачены на семейные нужды.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее СК отказал в возбуждении дела баскетболиста Тиммы.

 
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