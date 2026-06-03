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Стало известно, в каком случае Моуринью возглавит «Реал»

Перес объявил, что назначит Моуринью в «Реал» в случае победы на выборах
Global Look Press

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что назначит португальского тренера Жозе Моуринью главным тренером команды, если победит на выборах. Об этом он сообщил в предвыборном видеоролике, опубликованном в соцсети X.

В видео показан Моуринью в футболке «Реала», который своим появлением и утвердительным жестом подтверждает намерение действующего президента назначить его главным тренером клуба в случае переизбрания. Ролик сопровождается слоганом о создании новой истории с португальским специалистом — «Много истории предстоит создать с Моу».

Выборы пройдут 7 июня. Конкуренцию Пересу составит бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее была названа главная задача Моуринью в «Реале».

 
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