Стало известно, в каком случае Моуринью возглавит «Реал»

Перес объявил, что назначит Моуринью в «Реал» в случае победы на выборах

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что назначит португальского тренера Жозе Моуринью главным тренером команды, если победит на выборах. Об этом он сообщил в предвыборном видеоролике, опубликованном в соцсети X.

В видео показан Моуринью в футболке «Реала», который своим появлением и утвердительным жестом подтверждает намерение действующего президента назначить его главным тренером клуба в случае переизбрания. Ролик сопровождается слоганом о создании новой истории с португальским специалистом — «Много истории предстоит создать с Моу».

Выборы пройдут 7 июня. Конкуренцию Пересу составит бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее была названа главная задача Моуринью в «Реале».