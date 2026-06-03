Экс-футболист сборной России перенес операцию после ДТП со скорой в Москве

Экс-игрок сборной Кудряшов перенес операцию на руке после ДТП со скорой в Москве

Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова сообщила, что футболист перенес операцию после аварии с машиной скорой помощи в Москве. Об этом сообщает RT.

Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, когда футболист на мотоцикле столкнулся с машиной скорой помощи. Кудряшов был госпитализирован с травмой руки, которую впоследствии прооперировали. После операции футболист в скором времени отправится домой.

3 июня в СМИ появилась информация, что Кудряшов превысил скорость и сам врезался в машину скорой помощи.

В активе Кудряшова за сборную России 48 матчей и один забитый мяч. Футболист четырежды занимал второе место в чемпионате страны, играя за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Он также защищал цвета турецкого «Истанбул Башакшехир» и казанского «Рубина». С 2024 года игрок выступает в медиафутболе.

Ранее Елена Болотова заявила, что в ДТП скорая сама врезалась в Кудряшова.