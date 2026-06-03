Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Шнайдер встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Анна Калинская проиграла 114-й ракетке мира в четвертьфинале «Ролан Гаррос».