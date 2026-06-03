Три топ-клуба АПЛ интересуются Батраковым

Топ-клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым. Об этом пишет TEAMtalk.

По информации источника, все три команды считают 20-летнего хавбека одним из самых одаренных молодых футболистов мира и отправляли своих скаутов в Восточную Европу для наблюдения за ним. Однако прямому прогрессу в переговорах мешают санкции Великобритании, которые создают препятствия для трансферов между английскими и российскими клубами. При этом парижский «ПСЖ» в данный момент находится ближе всех к совершению сделки.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее стало известно, когда Батраков может перейти в «ПСЖ».