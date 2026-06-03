Экс-вратарь «Динамо» рассказал, стоит ли капитану «Краснодара» уезжать в Саудовскую Аравию

Бывший голкипер сборной Армении и московского «Динамо» Роман Березовский заявил, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну не стоит уезжать в Саудовскую Аравию, передает «Чемпионат».

«Хорошо было бы попробовать себя в европейском чемпионате, пусть и не в самом сильном клубе. Саудовскую лигу пытаются раскрутить за счёт Роналду, но это не так интересно», — сказал Березовский.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее агент заявил, что капитану «Краснодара» предложили в Саудовской Аравии фантастическую зарплату.