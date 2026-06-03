Агент заявил, что капитану «Краснодара» предложили в Саудовской Аравии фантастическую зарплату

Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» оценил возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Саудовской Аравии, заявив, что игроку предложили фантастическую зарплату.

«Эдик уже разбирается в названиях команд из Саудовской Аравии, судя по тому, какую зарплату там ему предложили. Вы не представляете просто, какую ему зарплату дали. Ему дали фантастическую зарплату», — сказал Гурцкая.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее отец капитана «Краснодара» рассказал, получал ли его сын предложение из Саудовской Аравии.