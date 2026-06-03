Бывший тренер сборной Армении: Сперцян может деградировать в России

Бывший тренер сборной Армении Вардан Минасян заявил, что Эдуарду Сперцяна нужно уезжать из «Краснодара» в другой чемпионат, передает «Чемпионат».

«Было бы хорошо, если бы Сперцян уехал в Европу. Сперцян давно перерос чемпионат России. Он может деградировать, если останется на том же месте. Ему было бы лучше поехать в Европу», — сказал Минасян.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее агент заявил, что Сперцяну предложили в Саудовской Аравии фантастическую зарплату.