Отец капитана «Краснодара» рассказал, получал ли его сын предложение из Саудовской Аравии

Отец Сперцяна о предложении футболисту из Саудовской Аравии: мы еще думаем

Мкртыч Сперцян, отец полузащитника и капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил информацию о том, что его сын получил предложение из Саудовской Аравии, передает «Матч ТВ».

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», — сказал Сперцян-старший.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее ветеран «Краснодара» объяснил, нужно ли Сперцяну уходить из команды.