Матч звезд НХЛ-2027 пройдет в формате турнира сборных

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила о том, что Матч звезд 2027 года пройдет в формате турнира сборных.

Мероприятие пройдет 5–6 февраля. В рамках Матча звезд-2027 хоккеисты будут поделены на пять команд — Канада, Финляндия, Швеция, США и «Остальной мир». В каждой команде будет по девять полевых игроков, а также по два вратаря. Все игры пройдут в формате «3x3». Сборные проведут между собой по матчу. Две лучшие команды сыграют в финале.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее российский хоккеист повторил достижение Александра Овечкина.