Российский хоккеист повторил достижение Овечкина

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги «Вегас» Иван Барбашев повторил достижение Александра Овечкина по заброшенным шайбам в финальных сериях Кубка Стэнли.

В первом матче финальной серии против «Каролины» Барбашев отметился заброшенной шайбой. Для него этот гол в финальных сериях стал третьим за карьеру. Барбашев повторил результат Александра Овечкина, Павла Буре и Игоря Ларионова.

«Вегас» обыграл «Каролину» со счетом 5:4 и повел в серии до четырех со счетом 1:0. Следующий матч состоится 5 июня. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Ранее стало известно, сколько Овечкин сможет еще играть на высоком уровне.