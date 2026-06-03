Капитан «Краснодара» согласился на переезд в Саудовскую Аравию

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян согласился на переход в саудовский «Аль-Ахли», передает «Mash на спорте».

Отмечается, что переговоры находятся на решающей стадии. Капитана «Краснодара» устроили финансовые условия и амбиции клуба, который будет бороться за титул в следующем сезоне. Руководство «Краснодара» не хочет отпускать футболиста, у которого заключен контракт с клубом до 2029 года.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее было названо условие, при котором Сперцян уедет из «Краснодара» в Европу.