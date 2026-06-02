Названо условие, при котором Сперцян уедет из «Краснодара» в Европу

Тренер Мусаев: Сперцян уедет, если будет предложение от хорошего клуба
Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что капитан команды Эдуард Сперцян уедет в Европу, если будет предложение от хорошего клуба, передает «Чемпионат».

«Если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич, скорее всего, пойдёт ему навстречу. Если же этого не произойдёт, и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности — это тоже отличный путь», — сказал Мусаев.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее сообщалось, что Сперцян может перейти в топ-клуб из Саудовской Аравии.

 
