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Аршавин назвал бывшего тренера «Спартака» проходимцем

Аршавин назвал экс-наставника «Спартака» Абаскаля проходимцем
Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-футболист Андрей Аршавин назвал на YouTube-канале Fonbet бывшего тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля проходимцем.

«Абаскаль? Не, ну это проходимец. На тренера не похож. Он только скакал от флага до флага», — сказал Аршавин.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. 19 июня 2024 года специалист был назначен главным тренером в испанский клуб «Гранада», выступающий в Сегунде, а 21 сентября того же года его отправили в отставку. 30 мая 2025 года он возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», который покинул в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что Абаскаль готов возглавить московский ЦСКА.

 
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