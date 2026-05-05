Бывший тренер «Спартака» готов возглавить ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль готов возглавить столичный ЦСКА, передает Sport24.

«Сейчас я свободен, и возвращение в РПЛ всегда было бы вызовом, который, уверен, прошел бы хорошо», — сказал Абаскаль.

4 мая московский ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника ЦСКА в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

