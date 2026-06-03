Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России и Белоруссии

Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет Украины и министерство молодежи и спорта Украины направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой сохранить санкции против России и Белоруссии. Текст письма цитируют украинские СМИ.

«Пока на Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей России и Белоруссии на международные спортивные соревнования не должно быть допущено мировыми спортивными руководящими органами», — говорится в письме.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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