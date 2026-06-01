Суперкомпьютер назвал главного фаворита чемпионата мира — 2026

Статистический портал Opta Sports опубликовал рейтинг, где оценены шансы сборных на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Информация опубликована на аккаунте портала в социальной сети X.

Наибольшая вероятность завоевать заветный трофей — у сборной Испании, ее шансы оцениваются в 16,1%. На втором месте оказалась национальная французская команда (13%), замкнули тройку претендентов английские футболисты (11,2%). Сборная Аргентины — действующий чемпион мира — идет на четвертом месте (10,4%).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

