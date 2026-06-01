Стало известно, сколько Овечкин сможет еще играть на высоком уровне

Российский хоккейный эксперт Сергей Гомоляко предположил, сколько еще лет российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет играть на высоком уровне. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Вы знаете, если Александр в этом возрасте еще играет, Радулов играет, Малкин играет. Значит могут еще год, два или три при правильной подготовке и правильном отношении поиграть. При том, чем они занимаются – здоровый образ жизни. Естественно, и Александр, Евгений и Радулов могут играть еще пару лет», — указал он.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

«Вашингтон» не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли. В последний раз клуб выигрывал трофей в 2018 году.

Ранее появилась информация, что «Вашингтон» готов предоставить Овечкину время для решения по контракту.

 
