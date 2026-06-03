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Чемпион «Шлемов» рассказал, что нужно россиянкам для победы на этом «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Ольховский: «Ролан Гаррос» выиграет та девушка, что справится с эмоциями
Ciro De Luca/Reuters

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте, включая «Ролан Гаррос», Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что нужно российским теннисисткам для победы на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Франции.

«Не буду забегать вперед. Здесь настолько сейчас все неоднозначно. Соболенко считалась лидером-лидером, а потом она начинает грунтовый сезон и не показывает, череда непонятных поражений. Кто сейчас еще играет в сетке, все в хорошей форме, кто дошел до этой стадии. У кого больше останется сил, кто покажет более стабильную игру, кто справится со своими эмоциями, тот и победит», — подчеркнул Ольховский.

В сетке в женском одиночном разряде до сих пор остаются три россиянки, при этом Мирра Андреева уже вышла в полуфинал, разгромив румынку Сорану Кырстя – 6:0, 6:3. Анна Калинская сыграет в своем четвертьфинале с Майей Хвалинска из Польши, а Диане Шнайдер предстоит встреча с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ранее был назван главный претендент на победу на «Ролан Гаррос».

 
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